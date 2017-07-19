Украина на крупнейшей международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане представила электроплуг. Впечатлениями от просмотра украинского стенда поделился финансовый директор «Укрэнерго» Артур Сомов на своей странице в Facebook.

По его словам, он располагался по соседству с павильонами Сомали, Уганды, Океании, Бангладеша. Стенд, представленный Киевом, по словам Сомова, был небольшим и демонстрировал «какой-то электроплуг» и еще «пару вещей из прошлого». В то же время другие страны представили поезда на альтернативной энергии, технологии самолетов на солнечных батареях, жилые экокапсулы и другие новинки технологий, сообщает «Ридус». Больше всего бизнесмен был возмущен надписью на стенде «Энергия творческих людей» и изображением казака в вышиванке и деревянной мельницы.

Позже Сомов написал еще один пост в соцсети, где оговорился, что ему не стыдно за саму страну, а лишь за ее неумение позиционировать себя в мире.