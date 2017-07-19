На юго-западе Москвы несовершеннолетний житель столицы спровоцировал полицейскую погоню, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ».

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, патруль ГИБДД заметил на улице Каховка автомобиль «Лада», который двигался с превышением скорости и в хаотичном направлении. Сотрудники полиции поехали за ним и попросили остановиться, однако 17-летний водитель проигнорировал требования ГИБДД и продолжил движение.

Спустя некоторое время полицейские были вынуждены применить табельное оружие в связи с тем, что подросток своей ездой стал подвергать опасности жизни остальных участников движения.

«Водитель, проигнорировал предупредительный выстрел в воздух, и полицейские открыли огонь по основанию авто, повредив задний бампер и заднюю панель», –– сообщили в МВД РФ.

Как оказалось, подросток управлял автомобилем своего приятеля в нетрезвом состоянии. Испугавшись выстрелов, он остановил машину, вышел из нее и пустился бежать в лес. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Против молодого человека составлено семь административных протоколов, материалы дела направлены в суд.