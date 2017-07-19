Глава Челябинска Евгений Тефтелев отклонил проект по планировке Золотой горы до получения заключения историко-культурной экспертизы и уточнения границ мемориала и его охранной зоны. Против застройки ранее выступили жители, так как там находится захоронение жертв сталинских репрессий, обнаруженное в 1989 году.

Ранее губернатор области Борис Дубровский отметил, что строительные работы не должны касаться мемориального комплекса «Братская могила жертв сталинских репрессий». ИА «Урал-пресс-информ» отмечает, что к обсуждению спорного вопроса привлечены общественники, экологи, чиновники от комитета архитектуры Челябинска.

Как писали «Известия», городские власти планировали построить на Золотой горе жилые дома. На месте братских могил будет установлен мемориал. По данным НКВД, на Южном Урале по политическим мотивам были репрессированы 37 041 человек, 11 592 из них расстреляны. Предположительно, на Золотой горе покоятся свыше 12 тыс. человек. Сейчас на месте массовых захоронений репрессированных установлен камень и располагается небольшая часовня.