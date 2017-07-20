Убить Гитлера: четыре покушения на фюрера
Адольфа Гитлера пытались убить десятки раз. По некоторым данным, было совершено не меньше 40 попыток лишить фюрера жизни. Но каждый раз покушения терпели неудачу. Причины были разными: отсутствие продуманного плана у заговорщиков-одиночек, осторожность самого Гитлера, а порой и простая случайность. Так, 20 июля 1944 года была проведена, наверное, самая дерзкая попытка свергнуть фюрера. Тогда на судьбу Второй мировой повлияло не что иное, как деревянная тумба.
Операция «Валькирия»
К лету 1944 года ситуация складывалась не в пользу Германии. Но до тех пор, пока фюрер оставался у руля, о капитуляции не было и речи. Сложившейся обстановкой решили воспользоваться заговорщики, планировавшие антинацистский переворот.
План «Валькирия» был придуман немцами в начале войны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций резервная армия каждого из округов должна была взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры. Стратегия, одобренная самим фюрером, была разработана генералом Фридрихом Ольбрихтом. Но после знакомства с участником антигитлеровского заговора, генералом Хеннингом фон Тресковом, он решил использовать план в иных целях — для свержения Гитлера и захвата власти в стране.
Исполнителем операции стал полковник Клаус фон Штауффенберг, который во время войны в Северной Африке лишился кисти правой руки и глаза. Первую попытку пытались осуществить 11 июля на совещании, проводимом по приказу Гитлера в Берхтесгадене. Но фюрер на встречу не пришел, поэтому выполнение миссии отложили.
Ждать пришлось недолго. 20 июля Штауффенберг отправился в одну из ставок Гитлера под названием «Волчье логово». У полковника при себе было два портфеля: в одном бумаги, во втором — взрывчатка. На совещании Штауффенберг попросил дать ему место возле Гитлера, сославшись на проблемы со слухом, и в паре метров от фюрера расположил бомбу. Под предлогом телефонного разговора он вышел из комнаты и активировал взрывчатку. Но дальнейшая реализация плана «Валькирия», предполагавшего захват власти и формирование временного правительства, не удалась. После выхода Штауффенберга полковник Франц Брандт пересел ближе к Гитлеру и переставил портфель по другую сторону массивной тумбы. В результате взрыва погибли четыре человека. Однако фюрера среди них не было. В тот же вечер Штауффенберг и Ольбрихт были расстреляны.
Любимая актриса Гитлера
В 1920 году после развода с мужем актриса Ольга Чехова решила попробовать свои силы за рубежом. Реализовать творческие амбиции она собиралась в Германии, где дебютировала в фильме «Замок Фогелед». Карьера шла в гору. Спустя годы Чеховой даровали звание государственной актрисы Третьего рейха, и уже в начале 1930-х она стала звездой немецкого кино. Тогда же появились слухи, что поклонником актрисы был сам фюрер. Ее приглашали на престижные мероприятия, она общалась с возлюбленной Гитлера Евой Браун, и у нее был прямой выход на рейхсмаршала Германа Геринга — подручного Гитлера и по совместительству страстного любителя искусства.
Согласно одной из версий, до переезда в Германию Чехову вызвали в ОГПУ «для консультации» и в период войны она добывала сведения для советской разведки. С ее помощью хотели даже организовать покушение на Гитлера, но против операции выступил Сталин. По некоторым сведениям, в операции также должен был участвовать князь Радзивилл, побывавший в 1939 году в советском плену. С помощью немецкой аристократии он вместе с Чеховой должен был обеспечить советскому агенту прикрытие и предоставить ему прямой выход к Гитлеру. В качестве оружия вновь планировали использовать взрывчатку. Но Сталин отказался от этой идеи, испугавшись, что преемники фюрера заключат за спиной СССР мир с Великобританией и США.
Покушение в годовщину «Пивного путча»
Однако помощь Чеховой могла бы даже не понадобиться, окажись попытка покушения Георга Эльзера в ноябре 1939 года результативной. «Я хотел своим поступком предотвратить гораздо большее кровопролитие», — сказал на допросе пойманный фашистами немец.
8 ноября 1939 года, в годовщину «Пивного путча», Гитлер выступил в Мюнхене с традиционной речью, не подозревая, что в колонне перед трибуной спрятана бомба с часовым механизмом. Тиканье часов заглушал корпус из пробкового дерева. Гитлер каждый год начинал и заканчивал выступление в одно и то же время. Но в этот раз он, спеша вернуться в Берлин, ограничился кратким приветствием, поэтому завершил речь на несколько минут раньше.
Раздался взрыв. Семеро были убиты, около 60 человек оказались ранены. Эльзера вскоре поймали, однако фюрер вопреки ожиданиям не расправился с заговорщиком, а заключил его в концлагерь. Там он просидел почти всю войну, пока 9 апреля 1945 года, за 20 дней до освобождения лагеря, его не расстреляли.
Операция «Фоксли»
Британские спецслужбы придумали около десятка планов уничтожения Гитлера. Некоторые из них были весьма необычными: например, с помощью гипноза заставить соратника фюрера Рудольфа Гессе, взятого в плен в Великобритании, убить немецкого диктатора. Рассматривался также вариант со смертельным ядом: отравить свежее молоко, поставляемое ежедневно в его резиденцию, или питьевую воду в вагоне, в котором должен был находиться фюрер.
Но спецслужбы в итоге предпочли куда более обычный вариант — использование снайпера. Узнав у одного из пленных о перемещениях Гитлера, они выработали план: группа военных, бегло говорящих по-немецки и одетых в форму врага, должна десантироваться неподалеку от резиденции фюрера в окрестностях Бегхофа, подобраться максимально близко к месту, где Гитлер совершает утренние прогулки, и совершить меткий выстрел. Сориентировать их на местности взялся один из местных жителей, завербованный союзниками.
К концу 1944 года подготовка операции была полностью завершена. Но план так и не был осуществлен — по приказу британских военачальников. Германия к тому времени уже потерпела ряд крупных поражений, и, по их мнению, физическое устранение фюрера не лучшим образом отразилось бы на ходе и без того успешно складывающейся войны. Его место мог занять идейный преемник, а канонизация фюрера как мученика — поднять моральный дух фашистов. О схожей операции задумывались американские спецслужбы, но и президент Рузвельт, последовав примеру Черчилля, отказался от этой затеи.