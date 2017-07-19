Президент России Владимир Путин 27 июля проведет переговоры со своим финским коллегой Сауле Ниинистё. Встреча состоится в городе Савонлинна, где будут проходить празднования по случаю 100-летия независимости Финляндии, сообщается на сайте Кремля в среду.

«В ходе запланированных переговоров главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам», — говорится в сообщении Кремля.

10 июля о предстоящей встрече с российским лидером журналистам рассказал финский президент. По словам Ниинистё, сегодня у Москвы и Хельсинки много открытых проектов, связанных с окружающей средой, которым требуется продвижение.

Ранее директор департамента министерства экономики и труда Финляндии Лииза Ханкинхеймо рассказала «Известиям» о грядущем строительстве газопровода «Северный поток-2», которое, по ее словам, должно стартовать в марте следующего года.

Одним из мероприятий в Савонлинне во время визита Владимира Путина станет международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра.