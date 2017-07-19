Власти Крыма создадут рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих на полуострове туристов в связи со вводом курортного сбора. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, уже достигнуты соответствующие договоренности с руководителями курортных регионов, в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для мониторинга, которая будет отслеживать, насколько удобен и необременителен курортный сбор для туристов, сообщает «Утро.ру». Аксенов отметил, что это необходимо для внесения необходимых изменений в закон о курортных сборах.

Законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях Госдума рассмотрит в среду, 19 июля. По мнению Аксенова, принятие законопроекта придаст дополнительный импульс развитию инфраструктуры региона. Он отметил, что в ходе работы над законопроектом Совет министров Крыма внес в него свои предложения. В частности, они касались того, что оплата курортного сбора должна производиться единовременно в начале отдыха, сообщает BFM.RU.