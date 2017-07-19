Правительство Индонезии запретило мусульманскую организацию «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), сообщает агентство Associated Press.

Глава министерства юстиции и прав человека Фредди Харис отметил, что деятельность организации угрожала национальному единству страны.

На прошлой неделе президент Индонезии Джоко Видо подписал указ, который дает правительству неограниченные возможности по запрету организаций, угрожающих пяти принципам модели построения общества «Панча Сила».

Правозащитники подвергли резкой критике президентский указ. Они полагают, что правительство может злоупотреблять своей властью. Основные мусульманские организации Индонезии напротив поддержали инициативу властей.