По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Балакове под Саратовом. Он врезался в столб.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на УГИБДД по региону, авария произошла на 10 км автодороги Балаково–АЭС. Водитель автобуса KIA не справился с управлением и налетел на мачту освещения.

Местные СМИ сообщают, что автобус был вахтовым, он вез около 30 сотрудников Балаковской АЭС к месту их работы.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины случившегося.