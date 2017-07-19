Разбойное нападение на аптеку произошло в центре Москвы. Злоумышленники напали на фармацевта и ограбили аптеку, пока женщина была без сознания. Об этом сообщили в МВД столицы.

Инцидент произошел вечером во вторник, 18 июля, на Никитском бульваре, дом 9. Неизвестные вошли в аптеку и придушили фармацевта, от нехватки кислорода женщина потеряла сознание и пришла в себя утром в среду. Злоумышленники вскрыли сейф и украли его содержимое, пока фармацевт была в обмороке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается сумма ущерба.