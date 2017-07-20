Дождь и ветер не помешали старту Всероссийского кинофестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который открылся в Барнауле. По красной дорожке прошли именитые гости во главе с народными артистами Виктором Мережко и Мариной Яковлевой. До того в библиотеке им. В.Я. Шишкова участники встретились с лауреатом премии «Большая книга» Евгением Водолазкиным и присутствовали на презентации спецвыпуска «Роман-газеты» с произведениями алтайских авторов.

Впереди — более 40 мероприятий: творческие встречи с кинематографистами и писателями, показы фильмов, открытие выставок, песенный и театральный форумы. По словам директора фестиваля, заместителя начальника краевого управления по культуре Алексей Бочарова, программа этого года отличается особой насышенностью.

— У нас есть основной конкурс полнометражного кино, который уже включил в себя девять картин. Есть конкурс короткометражного игрового кино, в его шорт-листе 20 фильмов. Также запланирован в рамках кинофестиваля питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири. Мы надеемся, что фильмы, вошедшие в программу, вызовут неподдельный интерес нашей публики, — уверен Алексей Бочаров.

Новинка киноафиши — конкурс короткометражек, куда прислано около 100 заявок. Отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов. Среди них — ленты из России, Индии, Испании, Белорусии, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии и Молдавии.

— Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках. Фильмы в основном повествуют о проблемах, которые не оставят молодежь равнодушной, — отметил руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

21 июля на территории усадьбы, у дома, где прошло детство Василия Шукшина, начнется «Сростинская вечерка». Ее участниками станут фольклорный ансамбль «Вечерки», ансамбль ветеранов «Русская песня», участница съемок фильма «Печки-лавочки» Зоя Николаенко, Будут исполнены любимые песни семьи Шукшиных.

Кинопоказы пройдут в Барнауле, Бийске, Белокурихе и Сростках. Также в этом году фильмы будут демонстрироваться в новом кинозале села Поспелиха и в Быстром Истоке.

Региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы состоится у здания Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина в Сростках. Прозвучат композиции по произведениям «Верую», «Думы», «Сельские жители» и другим. Там же пройдет акция «Читаем Шукшина», где участники фестиваля «Характеры» и все желающие смогут почитать произведения Василия Макаровича и принять участие в их обсуждении.