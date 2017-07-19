Отделение Общероссийского народного фронта в Приморском крае выступило с инициативой создания зеленого пояса вокруг Владивостока. Активисты считают, что создание особо охраняемой территории и ограничение вырубки деревьев поможет сохранить леса.

Как передает ИА PrimaMedia, идея обсуждалась с губернатором Владимиром Миклушевским, который, в свою очередь, поручил чиновникам представить предложения по разработке плана лесоустройства городских лесов и постановке их на кадастровый учет. На данный момент из 19 тыс. га лесов на территории Владивостокского городского округа на учет поставлено только 800 га.

Эксперты ОНФ отмечают, что 13 млн рублей ущерба нанесли лесорубы, уничтожившие 735 деревьев под стройку. Такие ситуации возникают, так как пользование угодьями происходит с нарушениями и не контролируется.