В Москве на аллее около парка «Кузьминки-Люблино» неизвестные напали на актера театра «Сфера», нанесли ему несколько ударов и отобрали мобильный телефон.

Как стало известно, молодому человеку удалось убежать от злоумышленников вглубь парка. По возвращении на место нападения Спиридонов обнаружил на земле наушники, но мобильный телефон марки iPhone 6 он не нашел.

Актер обратился с заявлением в полицию, однако вспомнить лица нападавших ему не удалось, так как было темно.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже.