В аэропорту египетского курорта Хургада произошло задымление на борту самолета британской авиакомпании. Пассажиры были экстренно эвакуированы.

Инцидент произошел за несколько минут до взлета. На борту самолета находились 251 пассажир и девять членов экипажа.

Покидая лайнер, несколько человек получили ушибы, у одного из пассажиров — подозрение на перелом конечностей. Пассажиров расселили по гостиницам. За ними отправлен резервный борт, передает «РИА Новости» со ссылкой на египетские СМИ.

По предварительным данным, причиной задымление стали неполадки в одном из двигателей.

Происшествие привело к сбою в работе аэропорта. Аэровокзал на протяжении четырех часов не принимал самолеты.