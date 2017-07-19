В среду в Государственной думе пройдет пленарное заседание, на котором в числе прочих будет обсуждаться вопрос об ответных мерах на решение польских властей о сносе памятников советским воинам.

Соответствующее обращение было подготовлено палатой к европейским парламентам и межпарламентским организациям. Инициатором решения выступил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Обращение может быть рассмотрено совместно с кессетом Израиля.

«Россия готовит ответные меры на решение Польши о сносе памятников советским воинам», –– заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Время обсуждения вопроса намечено на 16.00 по Москве, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Польши Анджей Дуда внес изменение в закон о запрете пропаганды коммунизма или тоталитарного строя, где отмечается, в частности, демонтаж памятников советским воинам, которые освобождали Польшу от гитлеровской оккупации. МИД РФ отреагировал на это решение, сказав, что оно не останется безнаказанным.