Больше всего автомобилей с правым рулем ездит по дорогам Новосибирска. Таковы результаты исследования, проведенного агентством «Автостат».

Всего в городе зарегистрировано около 433 тыс. машин. Из них праворульных — около 148 тыс. Таким образом, доля автомобилей с правым рулем составляет 34%.

Второе место по этому показателю занимает Красноярск с долей 30,7%. А на третьем месте Омск, где машины с правым рулем составляют 18% от всех зарегистрированных.

Эксперты отмечают, что чем дальше на запад страны, тем меньше таких автомобилей. К примеру, в Воронеже, Волгограде и Москве этот показатель уже не превышает 1–2%. А меньше всего их в Татарстане — всего 0,6%.

По данным «Автостата», в среднем по стране доля праворульных машин равняется 8,3%.

В свою очередь, ресурс vn.ru отмечает, что позиции «японок» подорвало увеличение ввозных пошлин, которое произошло несколько лет назад. Сейчас ввезти подержанную машину из Японии стало дороже, чем в 1990-х годах.