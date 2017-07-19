Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт на территории республики, который готовил террорист, воевавший в Сирии и Ираке, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.

Подозреваемый был задержан в Карасуйском районе Ошской области. В ходе обыска у него было изъято взрывное устройство с поражающими элементами, вес которого составил 8 кг.

По данным ведомства, гражданин Киргизии 1980 года рождения принимал участие в боевых действиях в сирийско-иракской зоне в составе международной террористической организации.

Помимо бомбы, у подозреваемого изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, экстремистская литература, а также носители электронной информации.

Против члена террористической организации возбуждено уголовное дело.