Кандидатуры политиков, баллотирующихся в главы регионов от партий, будут согласовываться с руководителем администрации президента Антоном Вайно или его первым заместителем Сергеем Кириенко. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

«Установить, что консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента Российской Федерации или первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко С.В.», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

С 2012 года кандидаты в главы регионов должны проходить муниципальный фильтр, то есть собрать 5–10% подписей депутатов. В свою очередь, самовыдвиженцы обязаны получить от 0,5–2% подписей жителей региона.