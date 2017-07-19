Неизвестные оторвали два шара от ограждения нового моста через реку Барнаулку в Барнауле. В мэрии города назвали произошедшее актом вандализма. По словам главы городского комитета информационной политики Станислава Тетерятника, вес каждого шара — около 300 кг. Один из них оказался сброшен вниз и наполовину ушел в землю.

Этот переход после реконструкции стал одной из достопримечательностей города. Над проектом работали мастера из разных регионов. В частности, декоративные шары были изготовлены на Колыванском камнерезном заводе.

Архитектурные элементы обещают восстановить в ближайшее время. Полиция разыскивает свидетелей того, как совершался акт вандализма, передает altapress.ru.

Стоит отметить, что это уже не первое покушение на архитектурные объекты Барнаула. Ранее были испорчены новая лестница Нагорного парка, а также подсветка и буквы «Барнаул».