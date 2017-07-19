Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала решение о создании нового государства — Малороссии. По ее мнению, этот шаг — отчаянный крик о помощи жителей Донбасса, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ.

О создании нового государства, которое станет правопреемником Украины, во вторник, 18 июля, сообщил глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он отметил, что решение мотивировано дееспособностью украинской власти — Киев не в состоянии остановить гражданскую войну.

Представители ДНР подчеркнули, что Малороссия намерена нормализовать отношения с Россией и присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва остается привержена Минским договоренностям по Украине.