На охрану президента Филиппин Родриго Дутерте совершено нападение. Около 50 переодетых в правительственных солдат маоистов открыли огонь по двум автомобилям службы безопасности, пострадали двое военнослужащих, сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел на одном из КПП в провинции Котабато.

«Когда наш второй автомобиль заметил, что они ненастоящие солдаты, наши военные открыли огонь по ним», — рассказал сотрудник президентской охраны полковник Майк Акино.

Сам Родриго Дутерте в это время находился в другом регионе.

В мае глава государства ввел в провинции военное положение в связи с нападением около 500 боевиков «Исламского государство» (движение запрещено в России) на город Марави. Кроме тогда, Дутерте был вынужден прервать визит в Россию и вернуться в свою страну.

В минувший вторник филиппинский президент обратился к парламенту с просьбой продлить военное положение на острове Минданао.