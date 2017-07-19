Деятельность религиозной организации не противоречит законодательству Казахстана, заявил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

Он отметил, что все зарегистрированные организации «имеют равные права и равны перед законом». Учитывая, что «Свидетели Иеговы» официально зарегистрированы в Казахстане, то и действует организация в соответствии с законодательством.

«Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской, и на сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет», — приводит слова Ермекбаева «РИА Новости».

Что же касается решения суда в Алма-Ате, то деятельность религиозной организации была приостановлена на три месяца из-за несоблюдения правил антитеррористической защищенности. После того как недочеты будут устранены, с «Свидетелей Иеговы» снимут санкции.

Верховный суд России 17 июля признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы в России». Ее деятельность признана экстремистской. Имущество организации будет обращено в доход государства.