Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Москвы Иван Мельников направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой вмешаться в дело Антона Мамаева — инвалида-колясочника, осужденного за разбой.

Общественник указал на физическое состояние осужденного, который и весит всего 18 кг, и конвоиры вынуждены буквально носить его на руках. Кроме того, Мельников отметил, что Мамаев не только воспитывает ребенка, но и помогает детским домам, передает РБК.

Правозащитник указал, что администрация СИЗО, где сейчас содержится Мамаев, организовала ему помощь, подрядив двух сокамерников ухаживать за ним. Однако ему необходима квалифицированная медицинская помощь.

«Нахождение инвалида первой группы А.Э. Мамаева в местах принудительного содержания противозаконно и подвергает угрозе его жизнь и здоровье», — отмечает Мельников.

28-летний Мамаев был признан виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. Инвалид, у которого полностью атрофированы мышцы, был приговорен к 4,5 года лишения свободы и отправлен в СИЗО «Матросская Тишина» сразу после оглашения приговора.