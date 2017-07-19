Российская компания «Газпром» приступила к строительству второй нитки газопровода «Турецкий поток», пишет газета «Ведомости».

Корабль Audacia, который принадлежит швейцарской компании Allseas, уложил около 25 км трубопровода. Он движется со скоростью 0,1–0,15 узла (около пяти километров в день) по маршруту укладывания первой линии, указывает издание, ссылаясь на данные сайта marinetraffic.com.

Кроме того, грузовые корабли Highland Navigator и Baccara, занимающиеся поставкой труб, в ночь на 18 июля совершили два рейса от порта Анапы до швейцарского корабля-трубоукладчика.

«Газпром» пока не сообщал о начале строительства второй нитки газопровода.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря, одна из которых будет использоваться для поставок газа непосредственно Турции, вторая — для транзита в европейские страны.