Народный суд средней ступени города Линьи в восточной провинции Шаньдун приговорил к пожизненному заключению телефонного мошенника, который украл у школьницы отложенные на учебу деньги.

Общественный резонанс этого дела был вызван тем, что девочка скончалась от сердечного приступа по дороге домой из полиции, куда она обратилась с заявлением. По информации материалов дела, смерть школьницы напрямую не связана с мошенничеством, однако кража стала для нее сильным психологическим ударом, что повлияло на здоровье. Об этом передает ТАСС.

Осужденный Чэнь Вэньхуэй совершил кражу в августе 2016 года, представившись сотрудником городского управления образования. Он обокрал ребенка на 9,9 тыс. юаней ($1,4 тыс.), использую телефонную мошенническую схему.