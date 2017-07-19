ПСЖ не готов заплатить за форварда «Барселоны» Неймара €222 млн. Парижский футбольный клуб намерен обсуждать сумму отступных за бразильца, пишет RMC.

Контракт Неймара с «Барселоной» истекает в 2021 году. В минувший вторник издание Esporte Interativo сообщило, что бразилец провел переговоры с парижанами и согласился на трансфер. Переход якобы должен был состояться в ближайшие две недели.

Позднее спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес заявил, что Неймар не уйдет из команды в ближайшее время и, более того, каталонцы не получали предложений о покупке их форварда. Фернандес отметил, что сегодня ни один клуб не способен выплатить отступные за их игрока.