«Челси» сообщил о подписании нового контракта с главным тренером Антонио Конте. Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Итальянский специалист отметил, что в прошлом сезоне «Челси» удалось достичь потрясающего результата, и теперь «надо работать еще упорнее», чтобы сохранить чемпионский титул.

«Новый контракт говорит о том, что мы верим в то, что он поможет нам добиться успеха, как в домашнем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, куда мы возвращаемся в предстоящем сезоне», — отметила директор клуба Марина Грановская.

Антонио Конте возглавил «Челси» в апреле 2016 года. С первой же попытки итальянский специалист привел лондонскую команду к чемпионству. Клуб одержал рекордные 30 побед.

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