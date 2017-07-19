Мотострелковая часть дислоцированной в Ростовской области общевойсковой армии согласно приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова поднята по тревоге для проверки боевой готовности. Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«В соответствии с замыслом проверки боеготовности в установленные сроки подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона», - уточнил Астафьев. По его словам, в рамках проверки боеготовности планируется отработать «отражение нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны».

Астафьев добавил, что мотострелковые части также будут решать задачи «по организации и ведению тактических действий» с использованием всех видов штатного вооружения.