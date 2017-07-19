Травмированный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин столкнулся с агрессией со стороны болельщиков «Динамо». Инцидент произошел на трибунах стадиона «Арена-Химки».

Болельщики «Динамо» приметили Зобнина на трибуне и стали оскорблять. Футболист ушел в ложу, однако фанаты последовали за ним. Попасть внутрь им помешали друзья спортсмена.

«Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта», — приводит слова Зобнина ТАСС.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо», прошедшая во вторник, 18 июля, завершилась результативной ничьей — 2:2. В составе «красно-белых» отличились Квинси Промес и Луис Адриано, «бело-голубые» ответили точными ударами Кирилла Панченко и Александра Ташаева.

Роман Зобнин защищал цвета московского «Динамо» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в стан «Спартака».

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