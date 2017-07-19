Сообщения о притеснениях гомосексуалистов в Чечне поступают от правозащитников, заинтересованных в личной выгоде. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO.

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», — сказал Кадыров.

Глава Чечни дал интервью HBO 15 июля. Ранее сообщалось, что на вопрос журналистки телеканала о положении геев в республике он заявил об отсутствии таких людей в его регионе, а в том случае, если они есть, предложил забрать их в Канаду.

Интервью Кадырова прокомментировали в Госдепе. «Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.