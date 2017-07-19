Посетители Московского зоопарка впервые смогут посмотреть в сентябре на африканского трубкозуба. Уникального зверя привезут из Екатеринбурга, где он находился под наблюдением зоологов.

В дикой природе трубкозуб обитает в Южной Африке. Его локальное название — аардварк, что в переводе с языка африкаанс значит «земляная свинья». На самом деле трубкозуб — представитель уникального семейства млекопитающих, а внешним видом больше всего напоминает муравьеда.

В его рацион в неволе уже включили рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей. Московские зоологи тем временем приступили к обустройству вольера для новосела. Трубкозуб — ночное животное, поэтому он будет жить в павильоне «Ночной мир».