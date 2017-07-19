Специальный советник Генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде считает безрезультатность переговоров по Кипру в швейцарском городе Кран-Монтана виной всех участников.

«Мы должны признать, что неспособность заключить сделку в Кран-Монтане –– это коллективный провал», –– заявил Эйде. Он отметил, что сейчас не время винить друг друга, так как «этого и так всем хватает». Эйде надеется, что президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи придут к общему мнению по решению возникших проблем и не будут спешить с выводами, так как конференция провалилась.

По словам эмиссара ООН, лидерам необходимо подумать над установлением компромисса, а не над усилением разногласий. Эйде считает, что соглашения по воссоединению Кипра можно достичь в том случае, когда будут решены все противоречия. Об этом передает ТАСС.

Напомним, конференция по Кипру проходила с 28 по 7 июля в Швейцарии.