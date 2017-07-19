Работа международного мессенджера WhatsApp была частично заблокирована в Китае. В частности, в режиме ограниченной функциональности жители Поднебесной не могут отправлять фото, видео, некоторые также не получают и не могут отправить текстовые сообщения.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times, причиной масштабных проблем с мессенджером стали интернет-фильтры, работа которых была усилена по распоряжению руководства КНР.

Напомним, что в Китае полностью заблокирована работа таких соцсетей, как Facebook и Instagram.

Пока неизвестно, как на блокировку работы мессенджера отреагировало руководство интернет-компании.