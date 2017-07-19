Бороться с уличной преступностью в Рио-де-Жанейро теперь помогает мобильное приложение.

Как сообщает портал «Глобу», житель Рио Леонардо Ганделман бесплатно разработал приложение, координируя свои действия с департаментом стратегических вопросов военной полиции города.

Его суть заключается в том, что любой пользователь может отправить в правоохранительные органы информацию о своем местоположении и 10-секундную аудиозапись.

Пока приложение используется в тестовом режиме только в двух районах Рио-де-Жанейро: это Барра-да-Тижука и Рекрейу-дус-Бандейрантес.

В дальнейшем планируется распространить его на всю территорию бразильского мегаполиса.