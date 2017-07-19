В среду, 19 июля, состоится пленарное заседание Совета Федерации, на котором будет рассмотрен ряд актуальных вопросов. Среди них ратификация оборонных и антитеррористических протоколов и законы о безопасности информационной инфраструктуры.

Также сенаторы обсудят запрет на замещение должностей на госслужбе для уклонистов от армии. Будет рассмотрена ратификация протокола о замещении российской авиагруппы в Сирии, который был подписан 18 января в Дамаске. Об этом передает ТАСС.

На пленарном заседании члены высшего законодательного органа уделят особое внимание рассмотрению законов о безопасности критической информационной инфраструктуры, к которой будут относиться информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов и ряд других. Реализация законопроекта предусматривает ограничение рисков компьютерных атак на государственные ресурсы РФ. По закону на важных объектах информационной инфраструктуры в сетях должны быть установлены технические средства госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак на ресурсы России.

В рамках «правительственного часа» на заседании выступит министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.