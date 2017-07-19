В столице временно отключат 12 паркоматов из-за работ по благоустройству столицы в рамках программы «Моя улица», сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с работами по программе благоустройства «Моя улица» временно отключены паркоматы», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник. В частности, временно не будут работать по два автомата в Газетном переулке, Малом и Большом Трехсвятительском переулке, а также по одному устройству на улице Солянка, в Певченском, Козицком, Подкопаевском, Малом Ивановском и Успенском переулках. Точные адреса можно посмотреть на сайте столичного паркинга.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства и просим отнестись к временным ограничениям с пониманием. После завершения работ электроснабжение паркоматов будет восстановлено», — отмечается в сообщении паркинга.