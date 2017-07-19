Очередное заседание контактной группы состоится в среду в Минске. Как ожидается, стороны обсудят урегулирование ситуации на востоке Украины.

Эта встреча станет первой после прошедших 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и состоявшихся на следующий день контактов глав стран-участниц «нормандской четверки».

«Все заинтересованы в том, чтобы стороны минских договоренностей, а Украина — главная сторона минских договоренностей, выполняли то, что там записано», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, добавив также, что к западным партнерам постепенно приходит понимание того, кто является виновником затягивания процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Как ожидается, 19 июля в Минске вновь будет поднят вопрос о согласовании механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса — так называемой формулы Штайнмайера, — что является главным условием политического урегулирования.