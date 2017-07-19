По меньшей мере шесть человек погибли, тысячи людей госпитализированы в результате сильной жары в Японии, сообщает в среду главное пожарное управление страны.

По информации ведомства, в японские больницы с признаками солнечного удара на прошлой неделе обратились в общей сложности более 7600 человек, большинство из которых старше 65 лет. Сообщается, что всего из-за аномальной жары в Японии погибло 17 человек.

С конца июня в центральной части страны установилась жаркая погода: воздух в дневные часы прогревается до 35 градусов. Японские власти обращаются к местным жителям с призывом употреблять много жидкости, носить головные уборы и не проводить много времени на солнце.