Почти пять тысяч человек были задержаны в Китае по делам о краже персональных данных в сети Интернет за последние четыре месяца. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Ведомство заявило, что в связи с быстрым развитием интернет-технологий традиционные преступления всё активнее распространяются и во всемирной Сети.

Заметно участились случаи утечки личной информации и кража данных для последующего их использования в мошеннических схемах и для вымогательства.

Согласно информации Министерства общественной безопасности КНР, источниками утечек часто становятся сотрудники крупных компаний и общественных организаций.