Непогода обрушилась накануне на Красноярск. Улицы и подземные переходы города оказались подтопленными из-за мощных ливней.

Проливные дожди, град и шквалистый ветер, которые принес сильнейший атмосферный фронт, превратили Красноярск в подобие «сибирской Венеции», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вся центральная часть города погрузилась под воду: полностью затопило ряд центральных улиц, люди не могли пройти по подземным переходам, так как уровень воды в них поднимался до 50 сантиметров.

Синоптики не дают положительных прогнозов и предупреждают о новых ударах стихии.