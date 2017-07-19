Сирийские правительственные войска при поддержке Вооруженных сил РФ освободили древний сирийский город Расафа.

В среду власти республики пригласили российских журналистов осмотреть освобожденный от террористов памятник античной архитектуры.

Историческую ценность Расафы ученые приравнивают к знаменитой Пальмире.

Сотрудник администрации города-музея Абдула Витар сообщил, что при поддержке российской авиации бойцы правительственной армии Сирии вернули миру город, чья история насчитывает полторы тысячи лет.

Он отметил, что отступающие боевики заминировали большинство исторических объектов Расафы.

Опасность обстрела города-музея существует до сих пор — линия соприкосновения сирийской армии с боевиками пока проходит в 25 километрах, информирует ТАСС.

Однако историк уверен, что археологи и ученые смогут посетить Расафу уже в предстоящие зимние месяцы, саперы начнут разминирование христианских святынь в ближайшее время.