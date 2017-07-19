Сын Башара Асада, участвующий в международной олимпиаде по математике, которая проходит в Рио-де-Жанейро, дал интервью бразильской газете Globo.

Названный бразильской прессой «сыном диктатора», 15-летний Хафез Асад сказал, что война в Сирии — это не гражданская, а захватническая война.

«Я сирийский гражданин и вижу все ужасы войны. Эти люди пришли забрать нашу землю. Они против сирийского народа», — заявил Хафез в интервью, отвечая на вопрос о конфликте и столкновениях правительственной армии с боевиками.

На вопрос о том, желает ли он покинуть Сирию, подросток ответил: «Никогда! У сирийского народа есть надежда».