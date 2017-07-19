В акватории Кронштадтского морского рейда состоялась тренировка перед военно-морским парадом, в которой приняли участие полтора десятка боевых кораблей ВМФ России.

«В тренировке, в частности, приняли участие боевые корабли крупного водоизмещения: ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Иван Грен», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также три дизель-электрические подводные лодки, фрегаты и корветы нового поколения», — сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По его словам, в ходе тренировки корабли отработали задачи движения в кильватерном строю с заданной скоростью хода. Кроме того, экипажи морских судов отработали вопросы организации связи между кораблями.

Военно-морской парад должен пройти в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля.