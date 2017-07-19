Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что состоявшаяся накануне встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона продемонстрировала стремление обеих сторон улучшить отношения, однако для этого следует приложить еще немало усилий.

«Переговоры продемонстрировали добрую волю, но ясно, что предстоит проделать еще большую работу», — отметила дипломат, добавив, что беседа была «жесткой, откровенной и осмотрительной».

«США и Россия ищут решение проблем, которые вызвали взаимную озабоченность и осложнили отношения между ними», — резюмировала представитель Госдепа.