Число жертв аномальных морозов в Аргентине растет.

По данным местных СМИ, двое погибли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес.

Еще пять человек умерли от отравления угарным газом при попытках растопить печи, чтобы согреться.

Сильные морозы пришли в Аргентину на минувшей неделе.

В курортном городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта — отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза. Последний раз такая температура была зафиксирована в 1963 году.