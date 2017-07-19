Адвокаты известной ирландской рок-группы U2 во вторник подали ходатайство в суд Южного округа штата Нью-Йорк с просьбой отклонить иск, обвиняющий группу в плагиате.

В феврале британский композитор и гитарист Пол Роуз подал в суд на U2, обвинив группы в заимствовании гитарного соло из его композиции «Nae Slappin». По его словам, музыканты U2 якобы использовали данный фрагмент в своей песне «The Fly», которая вошла в альбом «Achtung Baby» (1991 г.).

Адвокаты популярной группы, в свою очередь, настаивают, что «между песнями отсутствует сходство». Они подчеркивают, что Роуз не разъяснил, при каких именно обстоятельствах их клиенты могли позаимствовать фрагмент из «Nae Slappin».