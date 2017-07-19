Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выпустило информсообщение, в котором сообщило, что для Корейской народной армии не составит труда уничтожить американские военные базы в Южной Корее.

Это сообщение было выпущено как реакция на решение Пентагона перевести командование 8-й армии Вооруженных сил США, которое было расквартировано в Сеуле, в портовый город Пхентхэк, расположенный примерно в 70 км к югу от столицы Южной Кореи.

Авторы комментария предупредили, что под удар попадут и южнокорейские силы, которые сотрудничают с США

Присутствие в стране Утренней свежести американских войск стало наследием вооруженного конфликта 1950-1953 годов. Он завершился подписанием соглашения о временном перемирии.

Формально КНДР и США остаются в состоянии войны.