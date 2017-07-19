Прокуратура Венесуэлы сообщила о том, что в результате протестов в венесуэльском штате Ансоатеги во вторник погиб один человек.

«Национальная прокуратура номер 42 и прокуратура штата Ансоатеги номер 20 расследуют смерть Эктора Ануэля, который был сожжен во время манифестации в городе Лечерия», — написал представитель ведомства в микроблоге в Twitter.

По данным местных СМИ, погибший, скорее всего, был членом формирований сторонников властей страны, выступающих против манифестантов.

По предварительной версии следствия, причиной смерти венесуэльца стало сработавшее взрывное устройство, а после гибели тело якобы облили бензином и подожгли.