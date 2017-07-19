Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе заседания совета обороны страны попытался перейти на английский язык. Однако его попытка не увенчалась успехом.

«Как сказать по-английски учредительное собрание (constituyente)?» — задал вопрос глава государства.

После подсказки Мадуро воскликнул: «Constituyent yes», подразумевая «Учредительному собранию - да»!

Когда президенту подсказали, что лучше сказать «Constituent go on», он совершил ошибку и воскликнул: «Господин Трамп, Constituent go some».

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы созовет 30 июля учредительное собрание.

С начала апреля Венесуэлу захлестывают массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи.