Трамп назвал фейком «тайную» встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о его якобы еще одной «тайной» встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Фейковая история о секретном ужине с Путиным — просто жуть. Все лидеры G20 и супруги были приглашены канцлером Германии. И пресса знала», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщает «Газета.ру», 45-й американский президент также отметил, что СМИ ведут всё более нечестную игру со своими «фейковыми новостями».