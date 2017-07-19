Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о его якобы еще одной «тайной» встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Фейковая история о секретном ужине с Путиным — просто жуть. Все лидеры G20 и супруги были приглашены канцлером Германии. И пресса знала», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017

Как сообщает «Газета.ру», 45-й американский президент также отметил, что СМИ ведут всё более нечестную игру со своими «фейковыми новостями».