На учебно-тренировочном комплексе «Цугол» в Забайкальском крае стартует учение с подразделениями общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкалье и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В опубликованном сообщении отмечается, что в проводимых маневрах будет участвовать до 8 тыс. военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, и свыше 3 тыс. единиц военной техники.

В частности, будут задействованы танки Т-72Б3, БМП-2, ствольная и реактивная артиллерия, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".